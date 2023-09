Chiusura Ponte Morandi | Mastella scrive ai dirigenti scolastici | “Tolleranza sugli orari di ingresso”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco Clementeha trasmesso stamane una lettera aidella città. Nella missiva si legge quanto segue: “Anzitutto colgo l’occasione per rinnovare a Voi, ai docenti e a tutti gli operatori del mondo della scuola gli auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico. Come saprete, l’Amministrazione comunale è impegnata nel portare a termine una serie di opere pubbliche finalizzate a salvaguardare la sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture cittadine. Tra queste è da considerare di cruciale importanza l’operazione di consolidamento e messa in sicurezza del(San Nicola) che è uno snodo nevralgico della viabilità cittadina. I lavori in corso e il conseguente divieto di transito in vigore generano inevitabilmente un aumento dei ...

Attraversando il ponte di mezzo, Borgo Stretto, via Dini, piazza dei Cavalieri, via Dei Mille e via ... In apertura e chiusura delle sfide valide per il 37° campionato italiano esibizione dei gruppi di ... Se Verdone è stato più diplomatico, rammaricandosi per la chiusura di troppe sale nell'ultimo anno ... il cinema è un ponte che devi creare verso il pubblico perché ha anche una funzione sociale, ... Dopo la chiusura era stato rimpiazzato dal McDonald's oggi chiuso lasciando la zona di San Martino quanto mai vuota e bisognosa di una nuova attività commerciale all'ingresso del centro storico.

E' tornata alla normalità anche qualche ora prima del privisto la viabilità sul raccordo Terni - Orte per la posa delle travi del ponte Casanova. Un'operazione delicata e di precisione ...Quattro mesi, 120 giorni. Dal 16 ottobre (e fino a fine febbraio, «salvo imprevisti») il ponte di viale Dante sarà chiuso al traffico «per lavori di consolidamento della parte superiore». L’obiettivo, ...REGGIO EMILIA – E’ iniziato con qualche disagio l’anno scolastico per i genitori e gli alunni del liceo scientifico “Moro” per il ponte di via XX Settembre ancora chiuso. Hanno dovuto prendere strade ...