(Di venerdì 15 settembre 2023) I dati preoccupanti segnalati per il turismo italiani non valgono per le campagne del. Stando infatti ai numeri registrati dal Consorzio ColliFiorentini i mesi estivi sono stati caratterizzati da un sostanziale “tutto esaurito” negliche ha di fatto migliorato il risultato, peraltro ampiamente positivo, del 2022. Tra le novità principali l’incremento di turisti nordeuropei, canadesi, australiani e britannici che hanno fatto registrare un incremento di presenze già dal mese di marzo (+10%) che ha toccato il picco ovviamente in(giugno +20%). Come sempre la maggioranza degli ospiti è stata costituita da statunitensi che ancora oggi rappresentano l’80% dei visitatori. Molto bene anche sul fronte visite in cantina e degustazioni con aumenti significativi che ...

Montefioralle è una frazione di Greve ina cavallo tra il territorioe quello senese, un borgo fortificato di origine medioevale che domina dall'alto di un colle il territorio ...Spostatevi poi al castello medievale di Montefioralle , e a Castellina in, al confine tra ile quello senese. Da non perdere anche: Barberino Val d'Elsa , borgo medievale ...Le eccellenze dei produttori dei comuni delClassico,e senese (Radda, Gaiole, Castellina in, Castelnuovo Berardenga, Greve in, Barberino Tavarnelle, San Casciano) ...... Agriturist e Confagricoltura Toscana: "Negli agriturismi prenotazioni fino a ottobre" 5 Settembre 2023 Turismo, estate al top per il: +20% negli agriturismi, bene visite in ...

Chianti Fiorentino, agriturismi estate top, Saccardi: “Qualità e ... Toscana Notizie

Agriturismi nel Chianti fiorentino, il punto sull'estate 2023 Il Gazzettino del Chianti e delle Colline Fiorentine

Dal 14 al 17 settembre a Montelupo Fiorentino si svolgerà "Street Food", con food truck, spettacoli, concerti e area giochi per bambini. Assaggia specialità regionali e birre artigianali, e goditi l'i ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Azione Ncc di nuovo all'attacco dei tassisti: «Scandalo politico di una città in cui non si trova un taxi, ma le autorizzazioni Ncc sono ferme a poco più di 100» ...