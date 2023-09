Chi lotta vince | Salvini accoglie Le Pen | cosa vedremo a Pontida

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) Conto alla rovescia per l'edizione 2023 per il raduno leghista di, che sarà di nuovo pre-elettorale. Infatti la storica kermesse del partito guidato da Matteo, che si svolgerà tra domani e domenica, segnerà una tappa di costruzione di quel messaggio politico con cui il partito guarda alle elezioni europee. E lo si intuisce già dalle anticipazioni di allestimento: un palco da 50 metri, con due maxischermi, e il titolo: «A difesa delle libertà», con un'altra scritta di accompagnamento: «Chi, in Italia e in Europa». Una frase, che per associazione di idee, può richiamare al «chi ci crede» spesso ripetuto dal fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi. Proprio quest'ultimo sarà commemorato in uno spazio della due giorni nel «pratone», assieme a Roberto Maroni, che ...