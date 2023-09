Chi ha interesse a sabotare l’accordo con Tunisi e cosa possiamo fare da soli

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 settembre 2023) A sorprendere non è quanto sta accadendo in questi giorni a Lampedusa. A sorprendere è che ancora ci si sorprenda, dopo anni in cui assistiamo allo stesso identico copione. Come ha mirabilmente spiegato il nostro Musso in due articoli, ciò che l’Ue ha promesso adiè “molto poco”. Ma ciò che ha promesso di lasciarè “parecchio”, anche per merito di Giorgia Meloni. Ha promesso “pochi soldi”, che non ha ancora versato. Qui a sentirsi giustamente preso in giro è il presidenteno Kais Saied. I sabotatori E qui c’è evidentemente una manina interessata, nei palazzi di Bruxelles e di altre capitali, che lavora perl’esecuzione delcon. Chi sono i sabotatori? Chi haa destabilizzare il governo ...