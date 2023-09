Chi era Fernando Botero | il pittore e scultore colombiano che scoprì l’arte con Dante Alighieri

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023)è stato un. Nato a Medellín il 19 aprile 1932 è considerato uno dei maggiori artisti latinoamericani del XX secolo, famoso per il suo stile caratterizzato da figure voluminose e colorate. Chi eraha iniziato a disegnare da bambino, ispirato dalla Divina Commedia die dall’architettura barocca. A 16 anni ha esposto per la prima volta le sue opere a Medellín e ha iniziato a lavorare come illustratore per il giornale El. Nel 1952 ha vinto il secondo premio al IX Salone degli artisti colombiani e ha usato il denaro per viaggiare in Europa, dove ha studiato le opere dei grandi maestri del passato come Goya, ...