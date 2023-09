Chi è Rosy Chin | la cinese del GF 2023 | età | altezza | peso | figli | marito | lavoro | com’era prima

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023), concorrente del Grande Fratello, conosciuta sui social con il nome di The Queen, è una chef e imprenditrice di successo, proprietaria del noto locale milanese Yokohama, che sui social ha fatto la fortuna con i suoi video in cui si cimenta nella sua cucina fusion che unisce culture diverse tra Occidente e Oriente. Proprio grazie ai social,ha costruito una community affiatata in cui racconta il suoma anche la sua vita privata.si è diplomata alla scuola alberghiera specializzandosi in una cucina diametralmente opposta rispetto a quella del padre, quella occidentale e italiana. Poi si riavvicina alla cucinae inizia a proporre piatti fusion tra la cucina ...