Chi è Lorenzo Remotti | concorrente del Grande Fratello

Leggi su tpi

(Di venerdì 15 settembre 2023)è uno dei concorrenti del, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Calzolaio originario di Novi Ligure, ha 37 anni ed è sposato con la moglie Mariella. Grazie alla sua simpatia e ai video ironici, ha già conquistato il pubblico.ha raccontato di avere mentito ad amici e parenti sul suo ingresso nella casa.ha raccontato di lavorare nella bottega della moglie Mariella. “Lei è il capo, io sono il garzone”, ha scherzato, raccontando inoltre di essere rimasto uno dei pochi a fare questo tipo di lavoro. “Faccio uno dei mestieri già antichi del mondo, i primi tempi mi prendevano in giro. Sono partito dall’avere vergogna per questo grembiule al portarlo con orgoglio”. “C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è ...