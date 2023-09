... la disuguaglianza inevitabile e l'econofisica, l'intelligenza collettiva e gli affari #...generativa continua a divertire #datavizandtools Come si costruisce una mappa di Milano con#...... la disuguaglianza inevitabile e l'econofisica, l'intelligenza collettiva e gli affari #...generativa continua a divertire #datavizandtools Come si costruisce una mappa di Milano con#...... la disuguaglianza inevitabile e l'econofisica, l'intelligenza collettiva e gli affari #...generativa continua a divertire #datavizandtools Come si costruisce una mappa di Milano con#...... la disuguaglianza inevitabile e l'econofisica, l'intelligenza collettiva e gli affari #...generativa continua a divertire #datavizandtools Come si costruisce una mappa di Milano con#...

“ChatGPT e Wikipedia sanno molto più di me, ma non saranno mai in grado di educare”, la tecnologia cambia il nostro modo di pensare e di insegnare. INTERVISTA a Simone Digennaro Orizzonte Scuola

ChatGPT o Bard, quale conviene usare e perché AI4Business

PrintsAnything spoke to Dean Dolan, who was very excited about the new AI Dean software. “I've already started using it to respond to my colleagues’ emails,” she said. “I mean, who has time to answer ...A company misled the Lockport IDA in July with a fake report produced by AI. The IDA intends to grant the company tax breaks anyway.ChatGPT then offers conversational, if somewhat stilted, responses. The bot remembers the thread of your dialogue, using previous questions and answers to inform its next responses. It derives its ...