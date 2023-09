Cerveteri | il Pd dice no ai parcheggi rosa | “La maternità non è una categoria protetta”

(Di venerdì 15 settembre 2023)– Il Consiglio comunale ha bocciato la mozione sui, presentata dall’opposizione. Il provvedimento è stato bocciata con 8 voti contrari da parte della maggioranza di centro-sinistra, 7 favorevoli ed un astenuto. Tuttavia ad aver scatenato l’ira del centro-destra non è stato “solo” lo stop alla mozione, ma anche – se non soprattutto – le dichiarazioni del presidente dell’Aula Carmelo Travaglia, esponente del Partito democratico. Quest’ultimo, infatti – con un acceso accento romano – a margine della votazione si è lasciato andare ad una serie di parole quanto meno discutibili: “A me questo sistema non convince. Si dà l’idea che ladeve essere una, mentre secondo me non va considerata come tale Io non devo ...

Con la bocciatura della mozione, inoltre, alle donne in stato di gravidanza e alle neo - mamme residenti a Cerveteri viene meno la possibilità di usufruire dei "Parcheggi Rosa" esistenti ormai nella maggior parte dei comuni italiani.

