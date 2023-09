Centrosinistra | Fratoianni | ' Pd | Avs ed M5s cuore di potenziale alternativa'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Io penso che il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra innanzitutto siano ildi una coalizione potenzialmentee credo fermamente che si debba lavorare per allargarla ancora. Penso però che per battere la destra servono non solo le forze che si mettono assieme, ma anche programmi ed idee in grado di indicare al Paese un'credibile". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, nel corso di un'intervista a Cronache di Salerno, a margine della festa di Si nella città campana che ha visto nella prima serata un confronto con il leader dell'M5S, Giuseppe Conte. "Quella di un'alleanza è una prospettiva necessaria - prosegue l'esponente rossoverde - ma penso che sia ...

