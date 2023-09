Cautano | irregolarità nel servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Comunichiamo che il 18 il 19 e il 20 settembre, nell’ambito dei finanziamenti da parte della Regione Campania, saranno effettuatiper la messa in esercizio dei tratti di rete sostituiti e gli allacciamenti all’utenza nel Comune di; pertanto, si potranno verificarenell’erogazione idrica, quali bassa pressione e/o mancanza d’acqua dalle ore 9:00 alle ore 18:00 nella frazione di Cacciano e nelle seguenti strade: · Viale Principe Umberto; · Via Saverio Zarrelli; · Via Luciarco; · Via Loreto; · Via Dante Alighieri; · Via Coste; · Via Vigne; · Via Provinciale Vitulanese; · Via San Giovanni; · Via Mulino delle Esche. Ricordiamo che al termine deipotrebbero verificarsi sporadici fenomeni di turbolenze ed eventuali fenomeni di torbidità. L’azienda resta a ...