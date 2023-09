Caterina Balivo | la triste notizia arriva in diretta Tv | il lutto è sconvolgente

(Di venerdì 15 settembre 2023) News tv. . Da qualche giorno è iniziata la nuova stagione televisiva. Su Rai 1 è iniziato il nuovo programma del pomeriggio intitolato La volta buona e condotto da. Il titolo del programma è quello che dà il tema principale alle quasi due ore di intrattenimento. Lo scopo è raccontare al pubblico quelle situazioni che si sono rivelate delle svolte nella propria esistenza,te molto spesso quando tutto sembrava non poter più trovare spiragli di luce. Nel corso delladi oggi, 15 Settembre 2023,si è ritrovata a fare i conti incon unLeggi anche:sente un terremoto ma non è come pensa: cos’è successo Leggi anche: “Perché ho deciso di ...

Oggiha accolto nel suo salotto televisivo tanti ospiti, tra cui anche Ema Stokholma . Quest'ultima ha scelto proprio la trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno per annunciare al ...Si è ormai conclusa la prima settimana dall'esordio dinel pomeriggio di Rai 1 . La conduttrice ha fatto il suo grande ritorno al servizio pubblico con La Volta Buona , nuovo show pomeridiano che ha preso il posto di Oggi è un altro giorno ...' Io stessa venivo doposu Rai 1 , e ora ritorna lei. Il mio programma chiude con un certo orgoglio per quanto fatto dalla mia squadra' - ha chiosato la Bortone. Serena Bortone 'siamo ...La prima a darne l'annuncio in tv è stata, appunto,, nell'anteprima della diretta di oggi della sua nuova trasmissione, iniziata lunedì: accogliendo in studio una delle sue ospiti, ...

Caterina Balivo bellezza in bicicletta a Roma TGCOM

Oggi Caterina Balivo ha accolto nel suo salotto televisivo tanti ospiti, tra cui anche Ema Stokholma. Quest’ultima ha scelto proprio la trasmissione del primo pomeriggio di Rai Uno per annunciare al ...Se la media stagionale del talk show di Serena Bortone toccava il 16% circa di share, non si può dire lo stesso del nuovo programma di Caterina Balivo, che durante queste prime puntate non è riuscito ...Si chiama "Che sarà" il nuovo programma di Serena Bortone in partenza su Rai3. Dopo l'addio a "Oggi è un altro giorno", inizia un nuovo capitolo.