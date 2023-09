Cateno De Luca si presenta a Monza e attacca Salvini | Chi è partito da Roma ladrona ora è il ladro a Roma

Io mi chiedo "perché chi è partito da 'Roma ladrona', oggi è diventato il ladro dentro Roma ladrona Lo voglio chiedere a Salvini". Sono le parole diDe, durante l'apertura della sua campagna elettorale a Monza. "Tra voi c'è una persona che venne in Sicilia, allora era un esponente importante della Lega, che voleva studiareDe ...ROMA - Sud chiama Nord 'darà filo da torcere alle forze politiche': in Sicilia 'ha preso il 25% alle ultime regionali' ed 'è il primo partito', ma 'ormai è un progetto nazionale' eDe, candidato alle elezioni suppletive per il seggio di Monza - Brianza, è un amministratore che ha le doti giuste per approdare 'in Senato per andare a risolvere i problemi dell'Italia'. ...ROMA " Sud chiama Nord "darà filo da torcere alle forze politiche": in Sicilia "ha preso il 25% alle ultime regionali" ed "è il primo partito", ma "ormai è un progetto nazionale" eDe, candidato alle elezioni suppletive per il seggio di Monza - Brianza, è un amministratore che ha le doti giuste per approdare "in Senato per andare a risolvere i problemi dell'Italia". ...ROMA - Sud chiama Nord "darà filo da torcere alle forze politiche": in Sicilia "ha preso il 25% alle ultime regionali" ed "è il primo partito", ma "ormai è un progetto nazionale" eDe, candidato alle elezioni suppletive per il seggio di Monza - Brianza, è un amministratore che ha le doti giuste per approdare "in Senato per andare a risolvere i problemi dell'Italia". ...

Cateno De Luca,da Roma ladrona a ladro a Roma,chiederò a Salvini

Ha lanciato la campagna elettorale per la sua candidatura alle elezioni suppletive al Senato del prossimo 22 e 23 ottobre. De Luca ha presentato il suo progetto a Monza, dove si propone per il Collegio.

MONZA – "La competenza senza confini, aggiusto i disastri degli altri…". Questo lo slogan con cui Cateno De Luca, leader di 'Sud con Nord' e sindaco di Taormina, ha lanciato la campagna elettorale.