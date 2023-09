Castelli “Sud chiama Nord progetto nazionale | darà filo da torcere”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Suddaalle forze politiche”: in Sicilia “ha preso il 25% alle ultime regionali” ed “è il primo partito”, ma “ormai è un” e Cateno De Luca, candidato alle elezioni suppletive per il seggio di Monza-Brianza, è un amministratore che ha le doti giuste per approdare “in Senato per andare a risolvere i problemi dell'Italia”. Lo ha detto Laura, portavoce di Sud, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. “Ho conosciuto Cateno De Luca quando era sindaco di Messina: è stato l'unico sindaco che non mi ha chiesto una norma ad personam per il suo Comune. Mi ha incuriosito, riesce a fare ...