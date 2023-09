Cassino Incidente mortale per Giulio D’Aliesio | le indagini e l’esame del suv sequestrato

Al momento il video è stato sottoposto a visione da parte degli investigatori della procura di. Intanto amici e parenti si sono ritrovati in una veglia di preghiera nella chiesa di San Pietro.approfondimento, morto motociclista: ipotesi gara con un'auto FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Incidenti stradali, più morti nei fine settimana: 420 ...Un video di 4 minuti, ripreso da alcuni automobilisti, che stavano seguendo la moto con il sella il 19enne Giulio D'Aliesio morto a(Frosinone) la notte tra lunedì e martedì è al vaglio della Procura della Repubblica. I Carabinieri lo hanno acquisito e trasmesso agli inquirenti che coordinano le indagini. Nelle immagini, ...... peraltro immortalata in un video, quella di Giulio D'Aliesio, il diciannovenne deceduto nella notte tra lunedì e martedì in un tragicoavvenuto a. Il padre di Giulio ha consegnato ...

Cassino, morto in sella alla sua moto: l'incidente durante una gara clandestina RaiNews

Giulio D'Aliesio morto a Cassino per una gara in moto tra amici, il video dell'incidente consegnato dal padre ilmessaggero.it

I carabinieri del reparto Operativo di Frosinone con i loro colleghi di Cassino esamineranno nei prossimi giorni il suv Mercedes sequestrato nella notte tra lunedì e martedì subito dopo la morte di Gi ...Cassino, Frosinone - Quella che è iniziata come una gara tra amici è finita in una tragedia. La vittima è Giulio D'Aliesio, un diciannovenne che nella notte tra lunedì e martedì è rimasto coinvolto ...Giulio D’Alieso è morto in un tragico incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì scorso a Cassino. Aveva 19 anni. Un lutto che ha profondamente segnato la comunità, il ragazzo era piuttosto c ...