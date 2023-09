Cassa rurale di Treviglio | nei primi sei mesi utile netto di 6 | 5 milioni di euro

(Di venerdì 15 settembre 2023). Semestrale positiva quella della BCCdiche, neiseidel 2023, sulla scia dei risultati del 2022, grazie, ad una redditività in continua crescita supportata dal margine di servizi, ha raggiunto undi 6,5di. In continuità con il 2022, nella prima parte dell’anno, è proseguita l’attività di riduzione degli stock di NPL che, a fronte di una ulteriore riduzione di circa 12di, ha consentito di portare, a valori netti, le sofferenze al di sotto dei 5di. Sempre nel corso deidell’anno, sono state inoltre create le ...

25.000 euro, che potranno essere assegnati a un solo progetto o essere ripartiti tra più progetti. Possono presentare domanda soggetti giuridici quali enti, associazioni, organizzazioni, reti purché ...L'enorme partecipazione di quest'anno, sicuramente fra le più alte dell'ultimo decennio, è la conferma di quanto l'istituto di credito, nato come 112 anni fa, sia attento e vicino allo ...

Cassa Rurale di Treviglio: in crescita il numero dei conti correnti che hanno portato il totale dei rapporti sopra le 45 mila unità ...Trend positivo nei numeri della semestrale per la Bcc. Il presidente Giovanni Grazioli annuncia un cambio di passo, tra assunzioni e nuove aperture. L'efficienza dei conti e la questione della tassa s ...Si è svolta sabato 9 settembre, nella splendida cornice del Lago di Roncone, “La Cassa dei Bambini” la giornata organizzata da La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella per i figli e i ...