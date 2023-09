Caso Rubiales | dovrà stare ad almeno 200 metri da Hermoso

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’audiencia nacional, la più alta corte penale della Spagna, ha stabilito che Luismantenere una distanza di200da Jennie non potrà parlarle. Questa mattina l’ex presidente della Federcalcio nazionale ha rilasciato la propria deposizione in tribunale e il giudice Francisco de Jorge ha accolto la richiesta di ordinanza restrittiva, respingendo invece l’obbligo di firma ogni due settimane. Le calciatrici spagnole, neotitolate campionesse mondiali, hanno rifiutato – tranne due – la convocazione in Nazionale dopo lo scandalo del bacio cheha dato forzatamente alla giocatrice Jenni. Trentanove giocatrici hanno firmato un comunicato che afferma che ‘al momento i cambiamenti che si sono prodotti non risultano sufficienti ...

...avuto questa mattina e in tutte queste settimane - ha detto ai giornalisti - per occuparvi del...è stato interrogato a porte chiuse; i pubblici ministeri, hanno chiesto al giudice di ...Stamattina,si è presentato in tribunale a Madrid per deporre sul. Sempre secondo l'Efe, avrebbe respinto le accuse di aver baciato Hermoso senza il suo assenso e di aver ...Il- Hermoso è stata la scintilla che portato le giocatrici della Spagna a pretendere un profondo cambiamento. Le nazionali non giocheranno fin quando la Rfef non agirà in questo senso.La Spagna ha battezzato il suo #MeToo sule le dimissioni. È davvero questa la grande lotta femminista oggidoveva scusarsi. Ma è ridicolizzante pensare che il femminismo sia ...

Spagna, le calciatrici della Nazionale rifiutano le convocazioni dopo il caso Rubiales Corriere della Sera

Spagna, il giudice vieta a Rubiales di avvicinarsi a meno di 200 metri da Hermoso la Repubblica

La quasi totalità delle campionesse del mondo non tornerà (per ora) a giocare nella selezione spagnola. In un comunicato che è stato pubblicato sui canali social, 21 delle 23 giocatrici iberiche hanno ...Luis Rubiales lascia il tribunale di Madrid in Spagna: è accusato di violenza sessuale per un bacio non consensuale alla calciatrice Jenni Hermoso ...(askanews) - Luis Rubiales lascia il tribunale di Madrid dopo la prima udienza ... mattina e in tutte queste settimane - ha detto ai giornalisti - per occuparvi del caso e vorrei anche dire che penso ...