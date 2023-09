Caso Bonucci | Allegri | ' non sono appassionato di soap opera Dispiacere per Pogba'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Cambiaso può giocare anche a destra, Locatelli ha fatto bene in Nazionale e ne aveva bisogno." su Tg. La7.it - In conferenza stampa pre partita di Juventus - Lazio, c'è più ...

Le parole di Allegri sulPesa ancora l' addio travagliato di, che in un'intervista poche ore prima aveva attaccato la società e l'allenatore, accusandoli di aver appreso della ...La vicenda di Leonardocontinua a scuotere l'ambiente bianconero, già messo a dura prova dalPogba. L'ex capitano della Juventus - in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset - aveva attaccato ...... prima della partita col Friburgo di Europa League, per dirmi che sarebbe stato ildi ... C'entra Allegri anche con il primo addio ai bianconeri, quandosi accasò al Milan per un anno: "È la ...... pensando solamente alla formazione da mettere in campo " e invece ha dovuto sobbarcarsi nuovi giorni di guai e tensioni, anche se poi nelspecifico non c'è proprio niente di esterno: la ...

Il caso Bonucci-Juve: attenzione, che così si rompe il giocattolo Tuttosport

Caso Bonucci-Juve, la moglie: "Cosa ci rimane Nemmeno uno squallido, ultimo abbraccio" Quotidiano Sportivo

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni di Leonardo Bonucci.Sul caso di Pogba, risultato positivo a un controllo antidoping e sospeso in via cautelare, Allegri si dice dispiaciuto. "Sono dispiaciuto per Pogba, ma non ho altro da aggiungere: c'è un procedimento ...Naturalmente amareggiato per l'addio consumato in maniera inaspettata, da quella che è stata la sua squadra, la sua casa, negli ultimi 13 anni, a meno ...