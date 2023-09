Casertana-Benevento solo con la tessera del tifoso | prevendita in un giorno | le info

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA poco più di 48 ore dal derby del “Pinto“, scatta ladei tagliandi per i tifosi delche vorranno seguire i giallorossi nella trasferta di Caserta. Potranno farloi possessori delladel, come stabilito dall’Osservatorio Nazionale sulla Manifestazioni Sportive. I tagliandi a disposizione dei tifosi della Strega, stando alle limitazioni adottate, saranno 500 e saranno in vendita fino alle ore 19 di domani, sabato 16 settembre. Il costo previsto per i tagliandi è, complessivamente, di 15€. I supporters giallorossi, come stabilito, potranno acquistare i tagliandiper il settore ospiti e non potranno comprarli online. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Stefano, cosa ne pensi dell'avvio di stagione da parte del Benevento? 'Non era affatto facile lavorare dopo ciò che è successo. La società ha posto le basi ... Domenica c'è la Casertana, tra ... Avellino, Benevento, Bologna e Cosenza. Tra i grandi, vanta 2 presenze in Coppa Italia con il Cosenza. In Serie D ha già vestito le casacche di Sorrento, Benevento e Livorno, collezionando molte ...

Buone notizie per il Benevento. Come si legge su Il Mattino, l'infortunio muscolare occorso a Camillo Ciano è meno grave del previsto e l'attaccante sta accelerando i tempi ... "Emozioni Benevento, c'è il derby dopo 7 anni". L'impegno dei sanniti sulle colonne del Corriere dello Sport. "Al Pinto la sfida con la Casertana: Terranova e ..."