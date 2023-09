Carta Spesa “Dedicata a te” | in arrivo una nuova ricarica per queste famiglie

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 15 settembre 2023)a te”: inunaa sostegno delleindigenti, che non riescono a fare fronte ai rincari. Ecco le novità. Uno degli aiuti economici più apprezzati ed erogati dal governo Meloni è laa te”. Si tratta di una misura una tantum erogata a favore delleitaliane disagiate dal punto di vista economico. La card è caricata con 382,50 euro e l’importo può essere utilizzato per acquistare beni alimentari di prima necessità. Il contributo economico è stato pensato per sostenere economicamente 1,1 milioni di nuclei familiari con Isee basso. Ecco a chi spetta ladella ...