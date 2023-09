Carta spesa 2023 | primo pagamento entro oggi 15 settembre o si disabilita

(Di venerdì 15 settembre 2023) Siamo arrivati alla scadenzacui effettuare ilcon la, pena la decadenza del beneficio e l’inutilizzabilità della social card: si trattavenerdì 15. E’ la regola fondamentale per tutti i beneficiari del sussidio, che hanno ritirato in Posta la, su cui sono stati caricati 382,50 euro. Per utilizzarla è necessario andare nei supermercati e negozi che la accettano e accertarsi di comprare beni alimentari di prima necessità, come carne, pasta, latte. Banditi quindi alcolici o altri prodotti non considerati primari per le famiglie. Chi non ricorda le transazioni effettuate e l’importo ...

Carta spesa 2023: 1° pagamento entro oggi 15 settembre LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi

Bonus spesa 382 euro, ecco cosa sapere sulla scadenza financialounge.com

Oggi 15 settembre scade il termine per effettuare il primo pagamento con la Carta spesa "Dedicata a te", il sussidio per i generi di prima necessita istituito dal Governo Meloni per le famiglie con ...Carta Dedicata a te (bonus 382,50 euro): domani è l'ultimo giorno per ritirarla e attivarla, dopodiché la misura decade.