Carta Dedicata a te | ultimo giorno | cosa bisogna fare per non perderla

(Di venerdì 15 settembre 2023) Attenzione a questa scadenza:attenzione al termineche è venerdì 15 settembre. Entro questa data, è necessario che tutte le carte acquisti appartenenti all’iniziativa “a te” abbiano effettuato almeno un acquisto. In caso contrario, si rischia il blocco e la perdita del diritto al bonus di 382,50 euro. Come è noto, nelle settimane precedenti, i Comuni italiani hanno distribuito un milione e trecentomila carte acquisti a famiglie bisognose. Questa iniziativa è stata pensata per fornire loro un importante strumento per affrontare l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. La, consegnata alle famiglie con un Isee inferiore a 15.000 euro, ha dato priorità a quelle con nuclei numerosi e con minori a carico. Ogniè stata caricata con un importo ...

Oggi 15 settembre scade il termine per effettuare il primo pagamento con la Carta spesa "Dedicata a te", il sussidio per i generi di prima necessita istituito dal Governo Meloni per le famiglie con ...