Caro Garcia | con Raiplay può guardare Raspadori in Nazionale quante volte vuole

(Di venerdì 15 settembre 2023) Abbiamo saputo da Rudiche lui la partita dellanon l’ha guardata. Ha detto in conferenza stampa che ha tanti calciatore in, non ha dieci occhi e quindi non può seguire tutti i giocatori del Napoli impegnati con le loro Selezioni. Effettivamente martedì sera giocavano Norvegia-Georgia con Ostigard e Kvaratskhelia, Malta-Nord Macedonia con Elmas che evidentemente gli era sfuggito negli allenamenti, poi Svezia-Austria 1-3 con Cajuste rimasto in campo 75 minuti, e anche Romania-Kosovo con Rrahmani (ma qui è stato favorito dalla sospensione della partita per gli striscioni anti-Kosovo, ha potuto seguirla dopo in santa pace). Volendo, c’era anche l’amichevole della sua Francia in Germania: forse la partita più interessante. Ha fatto bene a nonItalia-Ucraina, a patto di sapere che esiste ...

Regolarmente ai quarti, invece, la testa di serie n.2, Caroline, n10 WTA, grazie al ... "" affronterà ora un'altra americana, Danielle Collins, n.43 del ranking, per un posto nella sua prima ..."Cara Iratxe,Stéphane, voglio anche ringraziarvi per la nostra proficua collaborazione in questi momenti ... ha ringraziato i leader del gruppo dei Socialisti e democratici, IratxePerez, e ..."Cara Iratxe,Stéphane, voglio anche ringraziarvi per la nostra proficua collaborazione in questi momenti ... ha ringraziato i leader del gruppo dei Socialisti e democratici, IratxePerez, e ...... noto e apprezzato in tutto il mondo, unamico, che lo scorso mese di aprile, poco prima di morire, aveva visitato questa scuola, nelle paludi di Ciénaga, in Colombia, territorioallo ...

Caro Garcia, con Raiplay può guardare Raspadori in Nazionale ... IlNapolista

Garcia: 'Giornalisti fissati con Natan'. La reazione di Iannicelli: 'Dice due bugie' AreaNapoli.it

Allora, caro Garcia, ci spieghi perché non ha mai usato Natan, mentre Lindstrom, l'ultimissimo arrivato, è stato schierato subito contro la Lazio...". "La verità - ha aggiunto Iannicelli - è che Natan ..."Cara Iratxe, caro Stéphane, voglio anche ringraziarvi per la nostra proficua collaborazione in questi momenti cruciali. Il motore politico dell'Europa funziona! La maggioranza von der Leyen ce l'ha f ...Ultimissime sull'infortunio di Matteo Politano che ha accusato un problema muscolare nell'ultima partita giocata in Nazionale con l'Italia. Un ko che costa caro anche al Napoli con il giocatore che or ...