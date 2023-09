Carlo Verdone ci riporta in “Vita da Carlo” 2 | con più risate e più sorprese

Leggi su amica

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ma quanta fatica costa essere,? A giudicare dalla serie tv che ha scritto sulla sua esistenza, davvero tanta. Su Paramount + ci sono i nuovi 10 episodi di Vita da. Con nuove storie, tanti amici, cammei inaspettati e uno strano – ai limiti dell’inquientante – ritorno dal passato di… È unche sembra aver preso bene le misure al format della serialità. Nel quale si era cimentato per la prima volta con la prima stagione. Più libero, più sciolto e quindi più divertente in questa seconda. Cinel bel mezzo della sua faticosa vita. Tra realtà e finzione che si mescolano senza sosta. In un meta racconto che gioca con gli attori e i ...