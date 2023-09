“Caricabatterie cinese” | così Mariantonietta è rimasta folgorata col cellulare nella vasca da bagno

(Di venerdì 15 settembre 2023) C’è una svolta nelle indagini sulla morte diCutillo, la ragazza di 15 anni mortadadi casa sua a Montefalcione, in Irpinia, lo scorso 2 maggio, mentre stava facendo una videochiamata con un’amica. I militari dell’arma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I cinque imprenditori, operanti in Toscana e Lombardia, sono stati raggiunti ieri dal decreto di sequestro preventivo di un alto numero di caricabatterie di fabbricazione cinese nei comuni di produzione. A seguito di questa scoperta, sono cinque gli imprenditori finiti nel registro degli indagati, di cui quattro di nazionalità cinese. Gli accertamenti degli inquirenti hanno appurato che il caricabatterie che la ragazzina stava utilizzando - di fabbricazione cinese - era difettoso. E così oggi è scattato il sequestro di un grande numero di dispositivi.

Cinque indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 16enne di Monfalcone, in provincia di Avellino, fulminata nella vasca da bagno lo scorso maggio. La ragazzina era al telefono con un’amica ...Gli imprenditori, di cui quattro di nazionalità cinese, operanti tra la Lombardia e la Toscana ... hanno portato alla conclusione che, se il caricabatterie del telefono della ragazza fosse stato a ...Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale irpino, il sequestro preventivo di un gran numero di caricabatterie di ...