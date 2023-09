Cardinale | “Milan al 100% di RedBird Sulla continuità con Elliott …”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Gerry, patron del, ha chiarito una volta per tutte i rapporti tra il suo fondo,, e gli ex proprietari di

E pensare che Benjamin aveva chiesto informazioni sulall'amico Theo qualche mese fa quando l'... Un'idea che non si è concretizzata a causa dell'esonero di Paolo voluto dal presidente. ...'Vi spiego come ho acquistato il' 'Penso da sempre che ilsia uno dei 4 - 5 top club in Europa ', tra le motivazioni diche lo hanno spinto ad acquistare il: 'Siamo qui ...In un'intervista a cuore aperto al magazine del Corriere della sera, 7, Gerryha parlato del suo nuovo giocattolo: il. Una rosa rinnovata e più a stelle e strisce, dettata anche dalla cessione di Tonali al Newcastle che ha portato nelle casse rossonere 70 ...Gerry, proprietario del, ha parlato a Sette riguardo il blasone del club rossonero e i momenti dell'acquisto Gerry, proprietario del, ha parlato a Sette riguardo il blasone ...

Cardinale: "Ho voluto un Milan più fisico, più veloce, più intenso. Farò di tutto per avere un... Milan News

Gerry Cardinale: «Per il mio Milan vorrei essere un Berlusconi 2.0. Gli algoritmi ci aiutano, perché la serie... Sette del Corriere della Sera

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, si è confessato nel corso di una intervista rilasciata a Sette, settimanale del Corriere della Sera.Cardinale: «Voglio diventare il nuovo Berlusconi e vicere per tanto tempo». Le parole del proprietario del Milan Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla vigili ...L'edizione odierna di Tuttosport sposta il focus sul derby tra i due proprietari di Inter e Milan: Steven Zhang da un lato, Gerry Cardinale dall'altro. L'ennesimo confronto tra i due patron che hanno ...