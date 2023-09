Cara Meloni | è inutile mantenere un asse con Orban se la sua politica è opposta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 sett – Giorgiamantiene buoni rapporti con Viktor. Da sempre, da anni. Da prima di diventare presidente del Consiglio e anche dopo l’entrata in carica del suo governo. Una questione che merita una riflessione., così vicini e così lontani Il premierè andata proprio a trovare il suo “amico”. E curiosamente, il capo del governo è tornato – a parole – quella dei tempi dell’opposizione, sia sul tema dell’immigrazione di massa che su quello della natalità. Al Demographic Summit di Budapest, si slancia così: “La migrazione è una sfida comune per l’Unione europea, che richiede una risposta collettiva”. Una banalità che non ha avuto alcun riscontro nella realtà, diremmo noi. E basti vedere gli attriti ad “effetto domino” con Francia e ...

L'euro - delegazione,ai socialisti, puntava a incontrare sindacati e organizzazioni dell'...- delegazione diventa ora il pretesto perfetto per far saltare il Memorandum voluto da Giorgia".Insomma, com'è che questi paesi possono respingere e noi no Che siamo Figli di" A questo punto la Baronessa tutta chiecchiere distintivo, si rivolge allae le dice: "Ma, ancora non lo ...Ma quella die Salvini è una scommessa che potrebbe costareall'Italia. Perché l'ultimo fronte aperto con la Ue riguarda un ambito delicato: quello delle banche. Per fare colpo sul suo ...No,. Smetti di inseguire ciò che LUe ha promesso di fare e prendi a fare tu stessa ciò che LUe ha promesso di lasciar fare . E fallo in fretta.

Formigli: “Cara presidente Meloni, lei cosa ne pensa dei concetti espressi da Vannacci” La7

“Cara Meloni, così FdI non va: è ora di un congresso nazionale”, ci dice Mennuni Il Foglio

La premier a Budapest: i nuovi arrivi non risolvono il calo delle nascite. Il Carroccio incalza il governo: più rigidità. Allo studio un nuovo decreto.Buongiorno. Il nuovo rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea, la visita della premier Giorgia Meloni in Ungheria, le polemiche per gli sbarchi record a Lampedusa, la nuova strage sul la ...Ora ditemi voi chi è il Patriota, e che ci azzecca il “Piano Mattei” (un fantasma), con l’immigrazione.