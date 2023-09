Capo dell’antidoping su Pogba | «È un caso isolato | non c’è più la cultura dell’aiutino»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 settembre 2023) Giuseppe Capua, presidente della commissione antidoping della Figc, ha parlato del: «Io credo che questo tipo disia stata presente fino a 20-25 anni fa, l’inseguimentoqualcosa che migliorasse la prestazione anche dentro i confini del lecito o che comunque non fosse rintracciabile all’antidoping. Ora tutto questo è cambiato, intanto perché c’è stata anche la crescita della capacità di intercettare il doping da parte. Sono convinto che poi in Italia siamo davvero all’avanguardia, come dimostra la grande affidabilità del personale del laboratorio dell’Acqua Acetosa. E sono contento di poter annunciare una novità allo studio su cui puntiamo molto» Intanto il calciatore sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perché trovato positivo al ...