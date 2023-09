Caos Cgil | tesserati in fuga da Landini

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Gli iscritti lo hanno ribattezzato “effetto“. No, non è un fenomeno riconducibile al tanto decantato riscaldamento globale, ma rischia comunque di assumere le proporzioni di un disastro per la. Si tratta infatti, con tutta probabilità, della più grande emorragia di tessere mai registratasi prima in un sindacato. Ben 177 mila in soli quattro anni. Più di 121 al giorno come scrive Il Giornale. Una media da capogiro. Per intenderci: dal 2019 ad oggi, ogni giorno, 121 lavoratori hanno scelto volontariamente di strappare la propria tessera, con un picco di defezioni raggiunto nel 2022 in quell’Emilia Romagna storicamente riconosciuta come inespugnabile roccaforte rossa. Unainarrestabile, iniziata proprio all’indomani dell’elezione di Maurizioalla segreteria generale del più ...