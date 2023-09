Canoa slalom | Mondiali 2023 | i pass olimpici in palio gara per gara

(Di venerdì 15 settembre 2023) Prosegue il percorso di qualificazione dellaper Parigi 2024: aiseniorsaranno in programma tutti i sei eventi, ma soltanto in quattro di questi saranno inper i Giochi del prossimo anno, in quanto per il kayak cross si terrà un apposito evento a Praga (Repubblica Ceca) dal 7 al 9 giugno 2024. La rassegna iridata senior delsi terrà dal 19 al 24 settembre a Lee Valley, in Gran Bretagna, sul bacino che ha ospitato le gare olimpiche dellaa Londra 2012: ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, ovvero K1 maschile, C1 maschile, K1 femminile e C1 femminile. Saranno 54 i posti innei ...

La seconda e la terza Nazionale di entrambi i tornei andranno al Final Olympic Repechage Tournament) 29 giugno - 2 luglio: Giochi Europei Cracovia (Si qualifica il migliore atleta per ...... con ben quattro gare organizzate dalClub Verona . Sabato si è disputato il Campionato Italiano diper Ragazzi e Master, poi ci sono state due nuove competizioni, lo Speede il ...Secondo podio per la Nazionale dia La Seu d'Urgell (Spagna), sede della penultima tappa della Coppa del Mondo. Stefanie Horn è riuscita ad agguantare il terzo posto nel K1 femminile. L'azzurra ha dato buoni segnali sin ...Al Segre Olympic Park di La Seu d'Urgell (Spagna) è arrivato il primo podio per la Nazionale di, impegnata nella penultima tappa della Coppa del Mondo. Raffaello Ivaldi è riuscito a domare con successo le rapide iberiche, conquistando il primo posto nel C1 maschile. Il canoista ...

Tutto pronto a Lee Valley, in Gran Bretagna, per i Mondiali 2023 di canoa slalom e kayak cross, ultima occasione per gli atleti europei per qualificarsi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel C1 e nel ...VERONA – Lungo fine settimana di gare sull’Adige, con ben quattro gare organizzate dal Canoa Club Verona. Sabato si è disputato il Campionato Italiano di Slalom per Ragazzi e Master, poi ci sono state ...ROMA - Chissà se anche questa volta le campane della chiesa del piccolo e ospitale paese di Valstagna di Valbrenta hanno suonato a festa come in quella lontana domenica del 1992. Quel 2 agosto, infatt ...