Cane e bambina di 11 mesi muoiono in macchina abbandonati per sei ore

(Di venerdì 15 settembre 2023) dalla babysitter che se ne doveva prendere cura Unadi appena 11è morta, insieme aldella sua babysitter, per le alte temperature raggiunte dall’auto in cui era stata abbandonata. La piccola era stata affidata per due giorni dalla madre 17enne ad una babysitter, Kristen Graham di 40 anni. La vicenda è avvenuta nella contea di York, in Virginia lo scorso 12 settembre. La babysitter, secondo quanto ricostruito, avrebbe accettato di portare in piena notte delle sigarette ad un’amica, che non poteva muoversi di casa. Così la donna avrebbe caricato la bimba in auto, insieme al suo, e si sarebbe recata dall’amica, trattenendosi per qualche ora. Poi ha fatto ritorno nella contea di York intorno alle 8 del mattino, lasciando lae ilin ...

Rientrata alle 8 del mattino, ha tristemente omesso di portare con sé la bambina e il cane, lasciandoli nell'auto. Risvegliata da una telefonata intorno alle 14:30, ha fatto la terribile scoperta. La bambina si chiamava Myrical. Lo sceriffo della contea di York, Ron Montgomery, ha dichiarato in

Una bambina di undici mesi e un cane lasciati in un'auto sotto il sole rovente, per sei ore. Morti entrambi. Per questo una babysitter è stata arrestata martedì nella contea di York, negli Stati Uniti