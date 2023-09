(Di venerdì 15 settembre 2023) Il dati statistici non spiegano il dolore ma raccontano un fenomeno meglio di tante parole. Il database dell?Inail, chiarisce che dall?inizio del 2023, in, sono morte 51 persone...

... organizzate a Vietri e che il professor Paolo Ascierto lo scorsoè stato nominato Cittadino ... Assessore alla Formazione Professionale della Regioneche ha presentato il libro della ...La Sicilia è la seconda Regione in Italia per euro spesi nel gioco d'azzardo online: 8,67 miliardi l'. Solo lagioca di più, con 10,4 miliardi. Stessa classifica per l'importo medio ...... il Comitato JAe la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni del territorio". Il ... 5° ONG al Mondo per impatto sui giovani e candidata per il secondoconsecutivo al Premio Nobel per ...Dopo due esercitazioni denominate Vulcano 2022 e Sisma dello Stretto 2022 dello scorso, da ... Lo scorso 12 settembre è toccato alla popolazione di, Friuli Venezia Giulia e Marche. Oggi 14 ...

Campania, l'anno più nero di sempre: 51 morti bianche, 26 nel Napoletano ilmattino.it

Giornata Nazionale per la sicurezza delle cure e della Persona ... Regione Campania

Non c’è nemmeno un nome, nemmeno una storia. In quel documento non si parla di Antonio Golino, 22 anni, schiacciato da un bancale in un’azienda di Caivano, primo morto sul lavoro della Campania ...Vincenzo De Luca invita a usare la mascherina: “I contagi aumenteranno, è inevitabile”. E ribadisce: “Nessuna drammatizzazione, ma teniamo gli occhi aperti” ...A Venezia tutti gli italiani festeggiano Matteo Garrone, orgoglio tutto italiano, che conquista una doppia vittoria importante per l'Italia con il suo "Io Cap ...