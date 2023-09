Calcio | il Psg va ko; Bayern fermato in casa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Molte big europee in campo questo venerdì. In Francia il Psg va ko in: impresa del Nizza che si è imposto per 3 - 2 al Parco dei Principi. Ai parigini non sono bastati due gol di Mbappé per ...

E nel pre gara di- Nizza, il club parigino ha voluto concedere una passerella davanti al pubblico a Verratti che, visibilmente commosso , ha fatto un giro di campo per ricevere un ultimo tributo ...Una delle coppie d'attacco più pericolose degli ultimi anni ha rotto i rapporti dentro e fuori dal campo. Neymar e Mbappé non vivevano più in ottimi rapporti, questo lo sapevamo. Alera rimasto spazio per uno solo dei due fuoriclasse e l'intesa non era più quella di un tempo. Così dopo la separazione dalla squadra, che ha visto il brasiliano trasferirsi all'Al Hilal, è ...Cresciuto con l'idolo di Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé pare abbia cambiato target con l'approdo nelprofessionistico. Il fuoriclasse delha parlato in diretta social di questo suo cambiamento, evoluzione che lo ha portato a riconsiderare Lionel Messi. "Adoro Cristiano ed ero un suo grande ...

