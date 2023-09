si è soffermato sui dubbi di formazione : ' Ho ritrovato tutti i giocatori giovedì, ma alcuni erano stanchi per il fuso e solo oggi sono riuscito a recuperarli. Non ci sono infortunati a ...Sempre sabato, ma in serata, il Napoli digioca sul campo del Genoa con un pronostico favorevole: il 2 vale 1,65 contrapposto al pareggio a 4,00 e alla vittoria della squadra rossoblù a 5,25. ......che non ci siano infortuni anche se Politano è uscito con l'Italia" Ci Napoli 02/08/2023 - campionato diserie A / Napoli - Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Rudi...... non ce n'è mai una sola, in questoche va di fretta, consuma le settimane ed anche i ... In duecentosettanta minuti, Rudiha provato a metterci qualcosa di suo in una squadra prossima alla ...

Calcio: Garcia, 'Politano verrà a Genova ma non ha i 90' nelle gambe' La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio: Garcia, 'primi per possesso palla e tiri ma concretizziamo poco' Il Dubbio

La squadra non deve avere nient'altro in testa". Lo dice l'allenatore del Napoli Rudi Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Siamo primi per possesso palla e tiri in porta. Abbiamo vinto le prime due partite di campionato e non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ...Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Ora ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto i giocatori ma mo ...