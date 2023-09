Calcio | Garcia | ' Politano verrà a Genova ma non ha i 90' nelle gambe'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Napoli, 15 set. - (Adnkronos) - "Ora ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto i giocatori ma molti erano stanchi per poter fare tutto il lavoro normale. Dobbiamo fare attenzione perché alcuni non hanno recuperato al 100% ma sono contento di non avere infortunati.dovrebbe essere con noi, anche se non ha i 90 minuti, ma dovrebbe esserci dall'inizio o in corsa". Così l'allenatore del Napoli Rudiin conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Genoa.

Sempre sabato, ma in serata, il Napoli digioca sul campo del Genoa con un pronostico favorevole: il 2 vale 1,65 contrapposto al pareggio a 4,00 e alla vittoria della squadra rossoblù a 5,25. ......che non ci siano infortuni anche se Politano è uscito con l'Italia" Ci Napoli 02/08/2023 - campionato diserie A / Napoli - Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Rudi...... non ce n'è mai una sola, in questoche va di fretta, consuma le settimane ed anche i ... In duecentosettanta minuti, Rudiha provato a metterci qualcosa di suo in una squadra prossima alla ...12,30 - Inizia a riempirsi la sala stampa, quasi tutto pronto per la conferenza stampa dell'allenatore della Società SportivaNapoli Rudi

Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Siamo primi per possesso palla e tiri in porta. Abbiamo vinto le prime due partite di campionato e non abbiamo sbagliato la terza, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ...Napoli, 15 set. – (Adnkronos) – “Ora ci aspettano 7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ieri tutto i giocatori ma mo ...Torna il campionato di Serie A con due big match, il derby di Milano e Juventus-Lazio. nella stracittadina è Simone Inzaghi il favorito sulla lavagna Snai: la vittoria dell'Inter si gioca a 2,20, segu ...