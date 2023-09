(Di venerdì 15 settembre 2023) Napoli, 15 set. - (Adnkronos) - "Nonper Kvara. Nel primo tempo con la Lazio gli è mancata un po' di fortuna.a fare gol o assist. Non aveva i 90' con la Lazio, ma le due gare disputate con la Georgiauna buona notizia per noi". Lo dice l'allenatore del Napoli Rudi, in conferenza stampa alla vigilai del match con il Genoa, in merito al momento difficile di Kvicha

... alla vigilia del match con i grifoni, ecco le parole del tecnico degli azzurri, Rudi: TANTE ... abbiamo prodotto così la palla - gol di Raspadori e quella dad'angolo che ha visto ...... adesso fisicamente è pronto" Ci Napoli 02/08/2023 - campionato diserie A / Napoli - Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Khvicha Kvaratskhelia In conferenza Rudi, ......che non ci siano infortuni anche se Politano è uscito con l'Italia" Ci Napoli 02/08/2023 - campionato diserie A / Napoli - Lazio / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Rudi...si è soffermato sui dubbi di formazione : ' Ho ritrovato tutti i giocatori giovedì, ma alcuni erano stanchi per il fuso e solo oggi sono riuscito a recuperarli. Non ci sono infortunati a ...

Calcio: Garcia, ‘non sono preoccupato per Kvaratskhelia, tornerà al gol appena starà bene’ La Sicilia

Verso Genoa-Napoli, domani la conferenza di Garcia: l’appuntamento CalcioNapoli1926.it

Ma giocherà molto, lo abbiamo già dimostrato nelle prime partite". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia commentando la positiva esperienza di Raspadori da prima punta in nazionale nel match ...Napoli, 15 set. - (Adnkronos) - "Il Genoa è un'ottima squadra, neo-promossa ok ma una grande società. E' solida e non ti concede molto. Hanno perso male con la Fiorentina, ma hanno cambiato modulo di ...Gli azzurri pronti per la trasferta in Liguria contro il Grifone. Il tecnico: "Voglio tutti concentrati al massimo" ...