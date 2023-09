Calcio femminile | le convocate dell’Italia per la Nations League | esordio da CT per Andrea Soncin

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il nuovo CT, ha convocato 29 calciatrici per i due match dicontro Svizzera e Svezia: prima sfida in trasferta venerdì 22 settembre alle ore 19.30 a San Gallo (Svizzera), secondo incontro martedì 26 settembre a Castel di Sangro alle ore 17.45 contro la Svezia. Molti i volti nuovi rispetto al gruppo che ha giocato ai Mondiali, ovvero Roberta Aprile, Katja Schroffenegger, Valentina Bergamaschi, Sara Gama, Alice Tortelli, Aurora Galli, Agnese Bonfantini e Martina Piemonte, oltre a Maria Luisa Filangeri e Beatrice Merlo, che avevano affrontato la preparazione in Nuova Zelanda. Il raduno della Nazionale italiana scatterà domenica 17 settembre a Coverciano, dove le azzurre resteranno fino a mercoledì 20, poi ci sarà la partenza verso Zurigo: dopo il match in Svizzera ...

In rete Olga Carmona Garcia nel primo tempo: mancato nella ripresa il possibile 2 - 0 su rigore, parato a Jennifer Hermoso La Spagna ha vinto i mondiali diin Australia e Nuova ...... protagoniste di quella precedente, sarà un'altra serata alquella di domani (sabato 16)...di un'ora per evitare sovrapposizioni con il traffico in occasione della partita didel ...... tra le altre cose, la "ristrutturazione dell'organigramma del, del gabinetto presidenziale e del segretario generale". E hanno aggiunto che "ad oggi i cambiamenti fatti non sono ...Il logo sarà presente sin da domani sera nella partita contro il Milan, per poi debuttare anche sulla divisa della prima squadrae nella Primavera.

Il 44enne di Castellammare di Stabia posizionava un cellulare negli spogliatoi. Radiato dalla sezione di appartenenza: a 5 anni dalla denuncia la sentenza con rito abbreviato ...Il fischio d’inizio sabato 16 settembre, sotto l’egida della neoeletta Federica Cappelletti alla presidenza della Divisione: "Sostenibilità, valorizzazione dei vivai, relazioni istituzionali e comunic ...Domani scatta la Serie A femminile con Pomigliano-Juventus alle ore 15. Tre ore più tardi, si giocherà Fiorentina-Sassuolo. Domenica il calendario propone Como-Napoli alle ore 12.30 e Sampdoria-Inter ...