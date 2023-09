In 18 partite la scorsa stagione,ha segnato sei gol e non è riuscito a impedire la retrocession e del Sion nella seconda divisione svizzera., adesso, potrebbe tornare all'Adana ...In 18 partite di Super League, nella scorsa stagione,ha segnato 6 gol: un bottino senza infamia e senza lode, comunque non sufficiente ad evitare la retrocessione del Sion in seconda ...È finita l'avventura di Mariocon la maglia del Sion . Dopo appena una stagione , come riporta la stampa elvetica, il club e l'attaccante hanno risolto il contratto in modo consensuale. L'attaccante, che in questo inizio ...In 18 partite la scorsa stagione,ha segnato sei gol, ma non è bastato per impedire la retrocessione del Sion.ora potrebbe tornare all'Adana Demirspor, in Turchia, dove ha ...

Calcio: Balotelli torna all'Adana Demirspor La Gazzetta del Mezzogiorno

Calcio: Balotelli torna in Turchia, risolto contratto con Sion Tiscali

Il centravanti italiano ha concluso la propria esperienza in Svizzera senza troppo successo, e a 33 anni fa retromarcia e torna in Turchia ...Adana, 15 set. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Mario Balotelli torna all’Adana Demirspor. Il club turco ha annunciato l’ingaggio del 33enne attaccante italiano, che ha firmato un contratto annuale ...SuperMario Balottelli lascia le montagne svizzere per tornare forse, alle spiagge turche Dalle parole del presidente del Sion, Christian Constantin, sembra un divorzio sereno. Fatto sta che la scorsa ...