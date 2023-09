Calcio | Allegri | ' dispiaciuto per Pogba'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Torino, 15 set. - (Adnkronos) - "Personodella situazione però non ho altro da aggiungere anche perché c'è un procedimento in corso". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin merito alla positività di Paul. "Nel suo ritorno alla Juve ha messo tutto l'impegno per far bene ma purtroppo al momento le cose non sono andate benissimo. Dispiace particolarmente perchéè un giocatore diverso dagli altri", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.

Tra questi, ad esempio, Kenan Yildiz , che con la compagine diha indossato il 15, mentre con quella di Brambilla avrà il 10. A Huijsen la 4, mentre Hasa avrà la numero 7.

Juventus-Lazio, le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A. La quarta giornata si apre subito ...Massimiliano Allegri contava di dover parlare solo di calcio giocato, di ambizioni e obiettivi ma non aveva fatto conto con gli imprevisti.