Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2024 | Italia-Slovenia 3-1 Merlim trascina gli azzurri

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si è conclusa da pochi minutidi5, partita valida per la prima giornata del Girone D di qualificazione aidi futsal, che si terranno in Uzbekistan. Ecco come sono andate le cose in quel di Eboli. LA CRONACA Al Palasele la partita è dominata dall’intensità, ma anche dal nervosismo e dalla poca concretezza delle due squadre. Ne viene fuori un primo tempo fatto di contatti, falli e di occasioni mancate. Gli, dopo aver subito la sfuriata iniziale dei rivali, che vanno vicini al gol sollecitando Pietrangelo e con il pallonetto di Ceh e la conclusione sul palo di Fidersek, trovano il modo di pungere, ma il loro urlo rimane strozzato in gola sui tentativi di Motta, Isgrò e soprattuttoche, a cinque minuti dal riposo, si ...

Appuntamento alle ore 12.00 per lee alle ore 20.00 per l'inizio delle appassionanti e adrenaliniche finali, che regaleranno ai due velocisti vincitori l'ambitissimo lasciapassare per ...... oltre che dalle assenze di molti giocatori per gli impegni delleeuropee. Vedremo ... Sui principali siti scommesse diè una formula che si trova a 2.35 su Gazzabet , a 2.30 su ...... per l'arbitro 36enne, 19 dei quali trascorsi sui campi di, il primo derby affidato a un ... fra Bari e Sudtirol al San Nicola , e a livello UEFA ha diretto Spagna - Cipro dellea ...2023 - 2024 Serie A Squadra Hellas Verona I giocatori dell' Hellas Verona , dopo aver ... DIEGO COPPOLA (Italia Under 21) Lettonia - Italia: 0 - 0 - 08/09, Jurmala (Europeo 2025). ...

Italia - Ucraina (2-1) Qualificazioni Europei 2024 la Repubblica

Nazionale di calcio 2023 - Qualificazioni Europei: Italia - Ucraina - Video RaiPlay

Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...Dalic: "Ivan è un perfezionista e trasmette grinta a tutti, come il portoghese. Pensa soltanto al club granata, anche quando dorme! E con lui Nikola esploderà" ...Partito per giocare con la sua nazionale, l'attaccante si è infortunato e dopo aver fatto tappa in Francia dalla famiglia non è rientrato in Italia, ma resta il dubbio di un malcontento legato ad un m ...