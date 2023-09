Calci | pugni e schiaffi | le violenze ai bimbi in una scuola del Casertano

(Di venerdì 15 settembre 2023) In unadell’infanzia paritaria di Parete, nel, un’insegnante è stata raggiunta dell’ordinanza di sospensione per dodici mesi dall’attività lavorativa. L’avviso è stato emesso dal gip del tribunale di Napoli Nord con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi piccoli alunni. Alunni che le erano stati affidati e che la donna sembra aver picchiato.sul viso e sul corpo, spintoni,, strattoni e ancora offese con epiteti come “scemo” o “cretino” sembrano essere lea cui venivano sottoposti i bambini dalla donna. A far partire le indagini da parte dei carabinieri è stata la denuncia di una madre; la donna ha cucito nel vestito del figlio un registratore trovando i riscontri ai sospetti. La donna aveva notato dei segni sul corpo del figlio e ha quindi deciso ...

