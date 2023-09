Cagliari | Ranieri | 'Chi ha scelto l'orario è un mago Presto arriverà l'ora di Prati'

Commenta per primo Andrea Petagna riparte da, una piazza scelta anche grazie a una chiacchierata con l'allenatore rossoblù: ' Per convincermi a venire è bastata una telefonata di' ha detto l'attaccante.ancora senza il bomber Lapadula, ma con il nuovo acquisto Shomurodov chesembra intenzionato a lanciare fin da subito con Luvumbo. Nell'Udinese infermeria strapiena: ben 7 giocatori ...Gara fondamentale anche se appena all'inizio: " Tutte le partite sono importanti - ha osservato- l'Udinese spesso aha fatto bene e ottenuto risultati, sarà una gara significativa ...Gara fondamentale anche se appena all'inizio: "Tutte le partite sono importanti - ha osservato- l'Udinese spesso aha fatto bene e ottenuto risultati, sarà una gara significativa ma ...

Cagliari, Petagna: “Convinto da Ranieri, qui per riconquistare la Nazionale” Centotrentuno.com

Cagliari, Ranieri: «Tutte le gare sono importanti, su Petagna...» Calcio News 24

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle e in queste ore in casa Udinese si sta preparando al meglio la prossima sfida di campionato contro il Cagliari. I friulani faranno visita alla squadra ...A parte l’ironia, comunque, l’allenatore del Cagliari non nasconde le difficoltà che aspettano la sua squadra. “Affronteremo una squadra forte, arcigna, abituata a giocare in A da anni. Dovremo dare ...Dubbi e punti interrogativi su modulo e formazione un po' di ironia sull'orario della gara: 12:30 ancora in estate in Sardegna, con temperature in rialzo proprio nel fine settimana ...