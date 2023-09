Buon compleanno a… Darko Lazovic

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Oggi è ildi, giocatore dell’Hellas Verona, che piano piano sta ritrovando la condizione dopo l’infortunio Oggicompie 33 anni. Potrebbe essere unspeciale, visto che sta rientrando in squadra dopo un infortunio che gli ha fatto saltare questo inizio di campionato. Hellas Verona, sospiro di sollievo per Baroni: tornano a disposizionee Saponara É possibile pertanto che il serbo faccia parte della sfida con il Bologna, non si sa se dall’inizio, è comunque importante per Marco Baroni poter contare su una carta come quella rappresentata da un giocatore che ormai è un veterano del club, al quinto anno nell’Hellas dopo averne trascorsi 4 con il Genoa. Il Verona l’anno scorso ha visto le pene dell’inferno, si è ...