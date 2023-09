Buffy l’ammazzavampiri | il cast si riunisce per un sequel

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ottima notizia per i fan del celebre, ilsembra si sia riunito per dare vita ad un nuovo, su Spike Nell’era dei reboot, prequel edi ogni tipo, ecco che si affaccia all’orizzonte un altro imperdibile appuntamento. Quello con ildi. Iloriginale si sarebbe infatti riunito, a 20 anni dal finale, per dare vita ad una nuova serie audio, dedicata al personaggio di Spike. Ecco tutto ciò che sappiamo. Una reunion attesissima I fan, che non hanno mai dimenticato questa serie, potranno gioire nel rivedere James Marsters tornare nel ruolo di Spike, con al fianco Charisma Carpenter ossia Cordelia. Ma rivedremo anche Anthony Head nel ruolo di Giles, Juliet Landau in ...

sta per tornare, come stanno gridando dalla gioia tantissimi fan della serie televisiva cult. Gli appassionati sono entusiasti per'ultima notizia che rivela che il cast ...Il cast disi riunisce per il sequel su Spike , ambientato 10 anni dopo la serie originale. Il titolo dello spin - off si intitola Slayers: A Buffyverse Story e sarà disponibile su Audible.Venti anni dopo'ultima volta in tv, il ricordo diè ancora forte nelle menti e nei cuori di milioni di fan. Fallito, a quanto pare, il tentativo di un remake con una cacciatrice di colore ,'ultima e forse più interessante ...Mentre il reboot diè stato bloccato , arriva la notizia della riunione del cast originale per una nuova serie. Di cosa si tratta Parliamo di Slayers: A Buffyverse Story , un nuovissimo Audible ...

Buffy l'ammazzavampiri, l’audioserie su Spike "Slayers: A Buffyverse Story" riunisce cast Sky Tg24