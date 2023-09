Buffy | James Marsters sarà di nuovo Spike

Nell'audioserie che nasce da una costola dil'Ammazzavampiri verranno riunitiMarsters, Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Amber Benson,Charles ...... che è stato completato prima degli attuali scioperi WGA e SAG - AFTRA, riprende un decennio dopo il finale di. In quel periodo, Spike (Marsters) è andato sotto copertura a Los Angeles ed ...I dettagli di Slayers: A Buffyverse Story Oltre aMarsters , che riprenderà il ruolo di Spike, Slayers: A Buffyverse Story sta coinvolgendo gli altri veterani diCharisma Carpenter (...Mentre il reboot dil'Ammazzavampiri è stato bloccato , arriva la notizia della riunione del cast originale per ... Il nostro vampiro punk preferito,Marsters ha recentemente dichiarato al ...

Buffy l'ammazzavampiri, l’audioserie su Spike "Slayers: A Buffyverse Story" riunisce cast Sky Tg24

Il cast di Buffy di nuovo insieme per una storia su Spike ComingSoon.it

Nell’era dei reboot, prequel e sequel di ogni tipo, ecco che si affaccia all’orizzonte un altro imperdibile appuntamento. Quello con il sequel di Buffy l’ammazzavampiri. Il cast originale si sarebbe ...Slayers: A Buffyverse Story, is a brand new audio series coming to Audible on 12 October.AN ICONIC nineties television show is set to return for a spin-off series, but with a dramatic twist. Buffy: The Vampire Slayer took the world by storm when it made its debut back in 1997. Fans ...