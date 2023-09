Brambati | «Derby? Per 30” dell’Inter penso a tre speranze»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 settembre 2023) Vigilia delInter-Milan e si cerca di capire quale sarà la chiave della partita. L’ex difensoresi mette nei panni dei tifosi dell’una e dell’altra squadra, provando a individuarla. LE OPZIONI – A TMW Radio, Massimoanalizza ilalla vigilia: «Se mi devo mettere per trenta secondi nei panni di un tifosodico che spero che Lautaro Martinez sia in forma e ripercorra anche nella quarta giornata quello che ha fatto nelle prime tre, che i difensori del Milan balbettino ancora e poi nella solidità difensiva e a centrocampo. Se invece mi metto nei panni del Milanche i difensori, che sono rincalzi, sfoderino in una grande prestazione. Poi questo estro, che si è visto come facilità di gioco nelle prime tre giornate, si ripeta anche nel ...