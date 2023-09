Bortone su Balivo | “Sicura che farà meglio di me” eppure non è così

(Di venerdì 15 settembre 2023) Serenaquesta settimana ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair e in chiusura ha parlato de La Volta Buona, il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai1 che ha preso il posto del suo Oggi è Un Altro Giorno. “Quella del primo pomeriggio era la fascia più difficile di Rai 1, il maggiore risultato raggiunto era il 12% di share negli ultimi dieci anni No siamo stati premiati, arrivando al 16% di share. E abbiamo fatto vendere tanti libri. Perché ci hanno chiuso? Sono certa che il nuovo direttore del day time Angelo Mellone, ndr presenterà al pubblico un programma cheascolti ancora più alti, con ospiti ancora più autorevoli“. Una dichiarazione che il sito televisivo Davide Maggio ha chiamato ironicamente “anatema” e infatti la prima settimana de La Volta Buona ha fatto tutto fuorché il 16% di share. Ma neanche lontamente. Il ...

Di recente ha spiegato che la Rai, con il cambio, puntava ad alzare ascolti e share. Probabile che adesso stia pensando a salvare la 'baracca', altro che migliorare i dati.... Giovedì 14 settembre ascolti tv: il pomeriggio Caterina, in calo, non va oltre il 12%. I numeri de La Volta Buona iniziano ad essere allarmanti considerando che la Bortone in quella fascia ...

Forse Angelo Mellone, nuovo direttore dell’intrattenimento Rai, dovrà rivedere i suoi obbiettivi. Di recente ha spiegato che la Rai, con il cambio Bortone-Balivo, puntava ad alzare ascolti e share.Non solo Beautiful, non solo Terra amara ma anche Uomini e Donne e La promessa: per Rai 1 un disastro, per Canale 5, un capolavoro.Dopo tre anni al timone di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha dovuto dire addio al suo show, cedendo il posto a Caterina Balivo e alla sua nuova trasmissione dal titolo La volta buona. Ma non ...