Borsa | Milano cresce con l' Europa | cauta Amsterdam con Asm

mostra un esiguo +0,65% alle 10:30 e passa di mano a 29.061,42 punti. 15 - 09 - 2023 10:30Lvmh, Kering e Richemont in luce. Abene Moncler . Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sorprendono il mercato e mettono il turbo ai titoli del lusso in tutta Europa tant'e' che Parigi e Zurigo, i due listini piu' "fashion" ...... lamigliore resta quella di Parigi che sale dell'1,2% grazie soprattutto ai titoli del lusso Lvmh e Kering che crescono di oltre il 3%. Bene anche Francoforte (+0,9%), cone Londra in ...Avvio di seduta leggermente positivo per ladi: l'indice Ftse Mib ha aperto in crescita dello 0,62%. Nel listino principale guadagnano Moncler (+1,86%) e Prysmian (+1,74%). In ribasso Saipem ( - 0,81%). Borse europee in rialzo: ...

Piazza Affari nella prima parte della mattinata conferma l'avvio positivo sostanzialmente in linea con gli altri mercati azionari europei: la Borsa migliore resta quella di Parigi che sale dell'1,2% g ...MILANO (Reuters) - L'apertura di Piazza Affari è all'insegna del proseguimento del rally avviato ieri sui segnali della Bce sulla possibile fine del ciclo di stretta monetaria dopo l'aumento dei tassi ...Dopo il recente aumento dei tassi da parte della Bce, si nota un lieve rialzo dello spread tra BTp e Bund. Quest’articolo esamina i movimenti del mercato e la variazione del rendimento del BTp decenna ...