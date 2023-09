Borsa | Milano apre in lieve rialzo | Ftse Mib +0 | 62%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Avvio di seduta leggermente positivo per Piazza Affari: l'indiceMib ha aperto in crescita dello 0,62%, l'All share indello 0,68%. . 15 settembre 2023

Buona la performance adel comparto bancario , che riporta un +1,14% sul precedente. Seduta vivace oggi per BPER , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,61%. ...***: Prysmian e Cnh(+1,5%) capofila a, Stellantis( - 0,5%) soffre sciopero Uaw (RCO). 15 - 09 - 23 09:04:03 (0173) 0 NNNN***: Europa parte in rialzo dopo dati Cina e mosse Bce, +0,6%(RCO). 15 - 09 - 23 09:02:41 (0171) 0 NNNNIl Ftse Mib disegna un progresso dello +0,65% sopra quota 29mila punti, mentre scatta il Cac 40 di Parigi a +1,15%. Ad incoraggiare i mercati sono i segnali di ripresa delle vendite al ...

Borsa: Milano debole (-1%), pesano Cnh ed Enel, bene Iveco Agenzia ANSA

Torna sui massimi da 2 settimane (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 set - Il renminbi cinese si e' apprezzato rispetto al dollaro statunitense sulla scia di una serie di buoni dati macroe ...(ANSA) - MILANO, 15 SET - Mercati azionari del Vecchio continente in rialzo in avvio di giornata: Parigi è la Borsa migliore e cresce di un ...Seduta delle 'quattro streghe' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 set - Le Borse europee aprono positive in scia ai mercati asiatici (Tokyo ha chiuso a +1,1%) e all'indomani della decisione ...