Borsa | l' Europa parte positiva | Parigi +1%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in rialzo in avvio di giornata:è lamigliore e cresce di un punto percentuale, seguita da Francoforte in aumento dello 0,9% e da Londra in aumento ...

Nel resto d'H&M ( - 4,5%) ha mancato le stime degli analisti nei risultati trimestrali. Sul mercato valutario, il rapporto euro/dollaro resta sui minimi da marzo a 1,066, in discesa il prezzo ... La borsa giapponese ha chiuso in netto rialzo mettendo a segno un rialzo dell'1,10% a 33.533 punti

Borse oggi 15 settembre | Europa positiva dopo i dati sulla produzione in Cina Corriere della Sera

La XXV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico si svolgerà ... 100 tra conferenze e incontri in 5 sale in contemporanea con 500 relatori, 30 buyer tra europei e nazionali specialisti ...Pechino risponde ala Commissione Ue che la ha accusata di concorrenza sleale nel mercato delle vetture a batteria. I rischi per i costruttori del Vecchio Continente che cadono in Borsa ...Aprono in rialzo i mercati europei: Ftse Mib oltre 29.000 punti. Il comunicato della Bce sul futuro prossimo dell'economia e della politica monetaria riaccende la corsa alle azioni ma anche la nuova d ...